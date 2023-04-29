Экс-штурман легендарного украинского пилота сгорел заживо в аварии в Марокко

46-летний французский штурман Лоран Лихтлехтер, принимавший в свое время участие в гонке "Дакар" в одном экипаже с легендарным украинским гонщиком Вадимом Нестерчуком, погиб в аварии на ралли-рейде Марокко Desert Challenge, сообщает thecheckeredflag.co.uk. Авария произошла на пятьдесят четырем километре 4-го этапа.

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В условиях минимальной видимости из-за сильной пыли в остановившийся Polaris Лихтлехтера и Патриса Гарруста на скорости 140 км/ч врезался другой автомобиль. Удар, который пришелся на сторону штурмана был такой силы, что машина моментально вспыхнула.

Лоран сгорел заживо. 56-летний Гарруст смог выбраться, получив сильные ожоги. Во вовремя эвакуации он был в сознании.

"Это очень печальная новость, и мы глубоко потрясены", — сказал Марко Пиана, владелец команды Lichtleuchter Xtremeplus . "Мы потеряли дорогого друга, который двадцать лет был частью семьи Xtremeplus. У нас нет слов, чтобы выразить эту потерю. Наши мысли и соболезнования его семье. У него осталось трое прекрасных детей".

Лихтлейхтер был штурманом-ветераном, выступавший на ралли "Дакар" с 2009 года как на грузовиках, так и на легковых автомобилях, причем большая часть его работы в последнее десятилетие приходилась на Toyota.

Он и Питер Джери выиграли Desafio Guarani 2015 года в Аргентине и чемпионат серии "Дакар". В 2016 году, работая с Акирой Миурой , дуэт занял второе место в своем дебютном ралли "Шелковый путь".

Напомним, что основатель и пилот первой украинской команды SIXT UKRAINE, выступающей в ралли-рейдах, легендарный Вадим Нестерчук погиб в июне 2013 от обезвоживания в пустыне Руб-эль-Хали, ОАЭ.

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