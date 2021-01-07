Двух российских бойцов ММА зарезали, когда они пытались разнять массовую драку

Максим Иншаков Другие виды спорта 20:03, 7.01.2021 Обновлено: 20:05, 7.01.2021

Два российских бойца смешанных единоборств (ММА) Рамазана Амирова и Керима Хайрулаева погибли в результате массовой драки в поселке городского типа Тарки под Махачколой.

Место конфликта
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По информации Telegram-канала Readovka спортсмены получили смертельные ранения, когда пытались разнять участников конфликта. Хайрулаев скончался на месте, а Амирова не смогли спасти в больнице.

По информации СМИ, причиной драки стала смерть местного активиста Вали Абдурагимова, который боролся с распространением наркотиков.

После того, подозреваемого в убийстве Абдурагимова привезли к его родному дому, там собралась толпа недовольных, требующих выселить всю семью наркоторговца.

Родственники задержанного начали драку. Несовершеннолетний двоюродный брат подозреваемого ударил ножом Хайрулаева. Полиция завела уголовное дело по статье убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион России по футболу пытался зарезать родственника.

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