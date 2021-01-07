Двох російських бійців ММА зарізали, коли вони намагалися розняти масову бійку

Максим Іншаков Інші види спорту 20:03, 7.01.2021 Оновлено: 20:05, 7.01.2021

Два російських бійця змішаних єдиноборств (ММА) Рамазана Амірова і Керіма Хайрулаева загинули в наслiдок масової бійки в селищі міського типу Тарки під Махачколою.

Місце конфлікту
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За інформацією Telegram-каналу Readovka, спортсмени отримали смертельні поранення, коли намагалися розняти учасників конфлікту. Хайрулаев помер на місці, а Амірова не змогли врятувати в лікарні.

За інформацією ЗМІ, причиною бійки стала смерть місцевого активіста Валі Абдурагімова, який боровся з розповсюдженням наркотиків.

Після того, як підозрюваного у вбивстві Абдурагімова привезли до його рідного дому, там зібрався натовп невдоволених, що вимагав виселити всю сім'ю наркоторговця.

Родичі затриманого почали бійку. Неповнолітній двоюрідний брат підозрюваного вдарив ножем Хайрулаєва. Поліція завела кримінальну справу за статтею вбивство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон Росії по футболу намагався зарізати родича.

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