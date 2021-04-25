Донецкий гимнаст выиграл для Украины чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Украинец Игорь Радивилов завоевал "золото" чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который с 21 по 25 апреля проходил в швейцарском Базеле.

28-летний уроженец Донецка второй год подряд стал лучшим в опорном прыжке, набрав 14,716 балла. Украинец на 0,058 опередил своего ближайшего преследователя - Андрея Медведева из Израиля. Третье место у британца Джарна Реджини-Морана.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Отметим, что для Радивилова это стало 11-й медалью чемпионатов Европы в карьере.

Напомним, что в честь Игоря в 2016 году был назван один из видов прыжков, а именно опорный – The Radivilov, однако позже Мужской технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) запретил спортсменам включать в свою программу этот вид опорного прыжка.