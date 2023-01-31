Осталась новорожденная дочь: тренер и любимый учитель ''без пафоса'' тысяч детей погиб в бою за Соледар

В бою с российскими оккупантами погиб бывший легкоатлет и футболист, тренер и любимый учитель тысяч детей из Полтавской области Виктор Скороденко. Спортсмена и педагога не стало 21 января, когда он выполнял боевое задание в Донецкой области – вблизи разбитого войсками РФ Соледара.

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Виктор Скороденко родился 12 октября 1968 года в Великой Багачке, Полтавской области. После школы окончил Харьковский государственный педагогический институт имени Григория Сковороды. Он c детства увлекался спортом, однако чувствовал, что его призвание – работать с детьми.

В молодости Скороденко был лучшим игроком местной футбольной команды "Старт" и лучшим легкоатлетом района. Во времена СССР Виктор принимал участие в соревнованиях областного и республиканского уровня. А затем сосредоточился на педагогической и тренерской деятельности и воспитал не одно поколение спортсменов и наставников.

Виктор Андреевич всю жизнь посвятил любимому делу – воспитанию детей. Более 30 лет – с 1991 года по 24 февраля 2022-го – он работал учителем физического воспитания в своей родной великобагачанской школе. Был педагогом высшей категории и одним из лучших тренеров.

"Уже добрый десяток лет прошел, а до сих пор с улыбкой и теплом вспоминаю, как тяжело давались нам, девушкам, эти заветные 5 км. Но мы знали, что с Андреевичем все будет хеппи-энд. Это был человек, учитель, уважавший каждого ребенка. Без пафоса, превосходства, этого лишнего шума и пены… С тонким чувством юмора, современный, человечный, настоящий… Мы помним", – трогательно отреагировала на гибель наставника одна из его учениц Оксана Черчович-Лукаш.

Скороденко занимал активную общественную позицию, был депутатом поселкового совета, участником танцевального коллектива санатория "Псел".

В свое время – с 1987-го по 1989 год – Виктор проходил военную службу. Поэтому в первые дни полномасштабного российского вторжения записался добровольцем в территориальную оборону. Затем отправился на фронт.

Погиб 54-летний герой из Полтавской области 21 января 2023 года, выполняя боевое задание в Донецкой области – в районе стертого с лица земли российскими оккупантами Соледара.

Дома у Виктора Скороденко остались жена, взрослый сын, которым он очень гордился, и новорожденная дочка.

Провожать своего защитника в последний путь вышла вся Великая Багачка, а также знакомые и ученики из других населенных пунктов Украины. В честь Скороденко возле родной школы дали последний звонок, и он разрывал душу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что друзья-альпинисты держали оборону Соледара и погибли в одном бою. Однако под огнем российских оккупантов побратимы не смогли забрать их тела.

Также на границе с Россией убили борца из Кременчуга, ушедшего на фронт, несмотря на протесты жены.

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