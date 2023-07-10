Держал огонь противника и прикрыл 17 побратимов: киевский альпинист, недавно ставший отцом, погиб в бою с оккупантами

Защищая свою землю от российских оккупантов, на Донбассе погиб украинский альпинист и молодой папа Константин Кузин. Трагедия произошла 25 июня во время непростого боевого задания, когда в течение 15 минут Константин отвлекал на себя вражеский огонь и прикрыл 17 побратимов, которые вернулись в свое расположение.

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О смерти Кузина сообщила Федерация альпинизма и скалолазания Киева: "На Лесном кладбище было прощание с невероятным человеком, воином Константином Кузиным. Костя погиб в бою на востоке 25 июня. Константин занимался в секции у Бориса Лащенова, также ходил в группу Оксаны Ревчук. Участвовал в сборах в Татрах, вместе с товарищами ходил на Казбек, по Карпатам".

Кузин настолько любил горы и подъемы на высоту, что и начал работать в промышленном альпинизме, а также пристрастился к арбористике – лечил деревья.

"Как-то, проезжая по скале, по дороге заехали сделать мою работу – удалить аварийное дерево. Спросил Костю, сможет ли внизу немного помочь. Он охотно согласился, а уже со следующей недели начали работать вместе", – рассказал друг Кузина Игорь.

"Через год Костя начал интересоваться промышленным альпинизмом, я познакомил его со своими коллегами. С ними он начал выполнять высотные работы по Киеву до начала полномасштабной войны. А затем пошел защищать Украину!" – добавил Игорь.

Знакомые и друзья Константина запомнили его как человека-улыбку.

"Он всегда мог подобрать слова, чтобы поддержать, развеселить и успокоить. Хороший и надежный друг, верный напарник по веревке и помощник по жизни, всегда готов был прийти на помощь, но так искренне удивлялся и с радостью воспринимал помощь в свой адрес. Искренний, дружелюбный, сдержанный, но одновременно эмоциональный и жизнерадостный – это о нем", – признался Игорь.

Также Костя очень любил путешествовать, анализировать и планировать новые поездки. Он катался на сноуборде и занимался SUP-бордингом. Друзья очень любили, уважали и ценили дружбу с Кузиным.

В сентябре 2022 года, уже находясь в рядах ВСУ, Константин женился на своей любимой Ясе. А за два месяца до своей гибели стал папой очаровательной дочки. Но так и не смог насладиться всеми радостями отцовства.

25 июня 2023 Кузин героически погиб в бою с оккупантами. Выполняя боевую задачу, Константин 15 минут держал на себе огонь противника, благодаря чему 17 побратимов смогли вернуться с заданиями живыми. Но без Кости...

"Где-то в параллельной вселенной мы с тобой все-таки проникли в потерянный город, поднялись на К2, заснули под звездным небом пустыни Вади-Рам, выполнили весь наш список приключений и теперь до глубокой старости жарим блинчики каждую субботу", – написала прощальный пост любимому Яся Кузина.

"Когда я впервые услышала твой смех, подумала – от этого смеха можно стать счастливым. Теперь нет смеха, нет счастья, нет грез. Единственное, о чем я мечтаю, чтобы тебе не было больно, когда ты погиб", – надеется девушка.

"Так много тебя ждало, но судьба распорядилась по-своему. Не верю и не хочу в это верить. Знаю точно: в наших сердцах ты останешься тем светлым теплом, которое сияло в тебе. Такое солнце, которое светило в тебе, то добро, простота, человечность, эмпатия, поддержка, тот смех и отвага, Костик, это все будет с нами в памяти о тебе. Для каждого ты был по-своему особенным. Покойся с миром, наш герой", – отреагировала на гибель альпиниста его подруга Виктория.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из окружения побратимов.

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