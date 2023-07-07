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Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

Елена Павлова
Другие виды спорта
3 минуты
1,1 т.
Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

4 июля в ожесточенных боях за Донецкую область погиб талантливый 19-летний ватерполист Всеволод Татьков. Молодой харьковский спортсмен был воином спецподразделения ГУР Минобороны Kraken с позывным "Шеф". И во время своей последней битвы помогал эвакуировать из под вражеского огня раненых побратимов.

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Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

Татьков родился в Харькове, был воспитанником СДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой и местного колледжа спорта.

До полномасштабной войны с Россией Всеволод выступал в чемпионате Украины в составе сборной Харьковской области-1, был многократным призером национального первенства по водному поло среди юниоров и юношей. У талантливого парня были большие перспективы.

Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

Однако Татьков не смог остаться в стороне, когда РФ напала на его родной Харьков. В день полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года Всеволоду только исполнилось 18 лет. Однако он сразу же вступил в местную территориальную оборону, а после прохождения обучения присоединился к спецподразделению "Кракен".

Нашивка KRAKEN

"Всеволод сразу же пошел добровольцем защищать свой родной Харьков. Участвовал в освобождении Харьковской области и Донбасса, а также в боях за дорогу жизни", – вспомнил его командир.

Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

Последнее время "Кракен" освобождал территорию Донецкой области. 4 июля 19-летний "Шеф" отправился на свое последнее крайне опасное задание – вместе с другими бойцами он должен был освободить и эвакуировать раненых собратьев из оцепления в районе Бахмута. Однако во время спасательной операции Всеволоду пришлось отдать собственную жизнь.

Освобождение Балаклеи от российских оккупантов спецподразделением KRAKEN

"Шеф" был тем человеком, который был готов пожертвовать собой ради спасения других", – отметил командир спортсмена.

"Ты – большая утрата для меня. Ты не представляешь, как мне было тяжело звонить твоим родителям. Я знаю, как ты рассказывал им обо мне каждый раз. И я старался быть тебе хорошим другом и достойным командиром", – написал воин "Кракена".

Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

"В 18 лет Всеволод мужественно встал на защиту нашей страны. Тяжелая потеря, талантливый спортсмен, искренний, добрый парень. Выражаем свои искренние соболезнования близким и родным!" – сообщили в школе олимпийского резерва.

"Очень больно потерять в 19 лет любимого внука. Ребенок, которого всю жизнь пестовала семья. Боль и слезы. Как с этим жить... Мы потеряли свои корни. Помним вечно, наш герой", – написала разбитая бабушка Людмила Скачко.

Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в марте 2022 года во время обстрелов города в Мариуполе погиб многократный чемпион Украины по водному поло.

Также мы рассказывали, что на фронте погиб бывший чемпион Украины по водному поло в составе "Динамо" Виталий Лисун. Тренера готовили в Англии, а подробности смерти засекречены.

Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов
Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

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