Спас раненых бойцов под Бахмутом: 19-летний спортсмен пожертвовал собой, выводя из оцепления побратимов

4 июля в ожесточенных боях за Донецкую область погиб талантливый 19-летний ватерполист Всеволод Татьков. Молодой харьковский спортсмен был воином спецподразделения ГУР Минобороны Kraken с позывным "Шеф". И во время своей последней битвы помогал эвакуировать из под вражеского огня раненых побратимов.

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Татьков родился в Харькове, был воспитанником СДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой и местного колледжа спорта.

До полномасштабной войны с Россией Всеволод выступал в чемпионате Украины в составе сборной Харьковской области-1, был многократным призером национального первенства по водному поло среди юниоров и юношей. У талантливого парня были большие перспективы.

Однако Татьков не смог остаться в стороне, когда РФ напала на его родной Харьков. В день полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года Всеволоду только исполнилось 18 лет. Однако он сразу же вступил в местную территориальную оборону, а после прохождения обучения присоединился к спецподразделению "Кракен".

"Всеволод сразу же пошел добровольцем защищать свой родной Харьков. Участвовал в освобождении Харьковской области и Донбасса, а также в боях за дорогу жизни", – вспомнил его командир.

Последнее время "Кракен" освобождал территорию Донецкой области. 4 июля 19-летний "Шеф" отправился на свое последнее крайне опасное задание – вместе с другими бойцами он должен был освободить и эвакуировать раненых собратьев из оцепления в районе Бахмута. Однако во время спасательной операции Всеволоду пришлось отдать собственную жизнь.

"Шеф" был тем человеком, который был готов пожертвовать собой ради спасения других", – отметил командир спортсмена.

"Ты – большая утрата для меня. Ты не представляешь, как мне было тяжело звонить твоим родителям. Я знаю, как ты рассказывал им обо мне каждый раз. И я старался быть тебе хорошим другом и достойным командиром", – написал воин "Кракена".

"В 18 лет Всеволод мужественно встал на защиту нашей страны. Тяжелая потеря, талантливый спортсмен, искренний, добрый парень. Выражаем свои искренние соболезнования близким и родным!" – сообщили в школе олимпийского резерва.

"Очень больно потерять в 19 лет любимого внука. Ребенок, которого всю жизнь пестовала семья. Боль и слезы. Как с этим жить... Мы потеряли свои корни. Помним вечно, наш герой", – написала разбитая бабушка Людмила Скачко.

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