'Чтобы Усик навалял м*скалю': легендарный защитник 'Азовстали' рассказал, нужно ли украинцам соревноваться с россиянами

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов считает, что украинским спортсменам обязательно нужно участвовать в соревнованиях, к которым Международный олимпийский комитет и различные федерации начали допускать россиян и белорусов. Морской пехотинец, который побывал в плену у РФ, считает, что "москалей нужно наказывать публично".

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В интервью Tribuna.com Дианов признался, что с удовольствием бы посмотрел, как Александр Усик наваляет какому-нибудь россиянину.

"Надо выступать и выигрывать у них. Украина должна обязательно присутствовать на соревнованиях, где участвуют москали. Неважно, какой это вид спорта – фехтование, шахматы, теннис", – считает военный.

"Например, я очень хочу, чтобы Усик навалял какому-нибудь москалю по полной программе. Представляете, с каким удовольствием он бы это делал. Джошуа и другие соперники – это все понты. Поставьте против него москаля, чтобы он выбил из него все говно", – добавил Дианов.

Михаил подчеркнул, что обязательно нужно, чтобы Украина выступала на соревнованиях, где присутствуют москали: "Но не на российской территории. Чтобы наши спортсмены были защищены. Их нужно наказывать публично".

Легендарный защитник "Азовстали" считает, что не будет трагедии даже в случае поражения, но все равно к поединку с представителями страны-агрессора надо готовиться, как к последнему.

"Если где-то в теннисе украинка проиграла россиянке, то ничего страшного. Это спорт. Но с ними нужно соперничать и готовиться к этому поединку, как к своему последнему, порвать себе все связки, но выиграть. У украинцев больше мотивация выиграть, чем у москалей", – сказал Дианов.

Ранее министерство спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, к которым допустили представителей из России и Беларуси.

А OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина обыграла лучшую теннисистку России и вышла в четвертьфинал Roland Garros.

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