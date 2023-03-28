''Болваны'', ''Хочется плюнуть на всех'': решение МОК вызвало истерику в России

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к международным турнирам в нейтральном статусе лишь тех российских спортсменов, которые не поддерживали "СВО", вызвало бурную реакцию в стране. Известные в прошлом спортсмены и журналисты резко высказались против такой "дискриминации".

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Некоторые в интервью r-sports не сдерживали себя литературными рамками, начав оскорблять президента МОК и весь Олимпийский комитет.

Елена Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России): "Я категорически против нейтрального статуса. Не нужны нам на таких условиях их международные соревнования!"

Александр Тихонов (четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону): "Более безголового решения принять никто не мог. Президент МОК Томас Бах и весь исполком МОК — все безголовые. Сегодняшнее руководство МОК — это больные люди. Они что, хотят сделать наших спортсменов предателями Родины? Болваны".

Сергей Карякин (крымский шахматист, сменив гражданство Украины на российское): "Такое решение МОК является дискриминацией по отношению к нашим спортсменам. У меня складывается такое ощущение, что МОК уже пытается ввести санкции там, где только можно и где нельзя".

Александр Жулин (знаменитый советский фигурист, бывший муж Татьяны Навки): "Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать. Просто уже настолько надоело, что они над нами издеваются, как над какими-то подопытными кроликами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков стал посмешищем у российских болельщиков, в положительном ключе оценив вердикт МОК.

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