Чемпионка ОИ из РФ заявила, что без 'сильнейшей в мире' России на Олимпиаде-2024 'будет плохо'

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Лидия Иванова пафосно высказалась о допуске российских спортсменов к международным соревнованиях. В частности, она назвала неполноценными турниры без представителей страны-агрессорки, говоря об Играх-2024 в Париже и Азиатских играх-2023.

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Об этом Иванова заявила в эфире телеканала "Матч ТВ". Бывшая спортсменка повторила главные нарративы кремлевской пропаганды о якобы величии России и добавила, что без атлетов из РФ и Беларуси "будет плохо".

"Я считаю, что Олимпийским играм в Париже, а также Азиатским играм будет плохо без участия российских и беларуских спортсменов. Потому что мы – сильнейшая в мире спортивная держава", – сказала бывшая гимнастка.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал противников войны в Украине "агрессивным меньшинством", которое "навязывает безобразия". Также он высказался в пользу того, чтобы "в Париж ехать на танках" после информации о планах МОК допустить россиян к Играм-2024 в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский объяснил отстранение России от международных турниров словами "нас боятся, мы лучшие".

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