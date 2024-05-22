Чемпионка мира получила допинг через секс. Фото

Одна из ведущих французских фехтовальщиц, Изаора Тибюс, заявила, что сможет участвовать на Олимпийских играх в Париже, избежав дисциплинарного наказания от Международной федерации фехтования по делу об аномальном допинг-тесте. 32-летняя уроженка Гваделупы была временно отстранена в феврале.

Спортсменка утверждала, что сдала положительный результат на анаболическое вещество остарин из-за случайного заражения от своего партнера.

"Я облегчена и счастлива объявить о своем возвращении к соревнованиям после решения дисциплинарного трибунала федерации. С облегчением я смогу вернуться на путь к Олимпийским играм на родине," - цитирует девушку ESPN.

Тибюс смогла доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм путем сексуального контакта с мужем – фехтовальщиком Рэйсом Аймбоденом.

"Эти последние несколько месяцев были чрезвычайно трудными, и сегодняшний день — кульминация долгой борьбы," – добавила она.

Изаора Тибус начала заниматься фехтованием в возрасте 7 лет и быстро показала выдающиеся способности. В 2008 году она выиграла свою первую медаль на чемпионате Европы среди юниоров, а к 2011 году уже выступала на взрослом уровне, представляя Францию на международных соревнованиях.

В 2012 году Тибюс дебютировала на Олимпийских играх в Лондоне. С тех пор она приняла участие в трех Олимпиадах: Лондон-2012, Рио-2016 и Токио-2020. На Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в командном первенстве по фехтованию на рапирах.

Кроме олимпийских успехов, Изаора Тибюс имеет множество медалей чемпионатов мира и Европы. В 2022 году она достигла пика своей карьеры, став индивидуальной чемпионкой мира в фехтовании на рапире.

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