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Чемпионка Европы разбилась насмерть, выпав из окна после проигранного матча Лиги чемпионов по волейболу. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
5,3 т.
Чемпионка Европы разбилась насмерть, выпав из окна после проигранного матча Лиги чемпионов по волейболу. Видео

Известная итальянская волейболистка Джулия Итума с нигерийскими корнями погибла, выпав из окна отеля в Стамбуле, где ночевала вместе с своей командой "Новари" после полуфинальной игры Лиги чемпионов против местного "Эджзаджибаши". Поединок завершился разгромной победой турчанок со счетом 3:0.

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Клуб выразил "глубокую боль в связи с преждевременной смертью Итумы" и в заявлении выразил соболезнования ее семье. В команде отметили, что турецкая полиция проводит расследование, и официальные лица будут хранить "уважительное молчание" по этому делу.

Чемпионка Европы разбилась насмерть, выпав из окна после проигранного матча Лиги чемпионов по волейболу. Видео

Позже турецкая газета Hurriyet опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены последние прижизненные кадры с 18-летней волейболисткой. Видно, что спортсменка очень переживает из-за поражения.

СМИ предполагают, что Итума могла покончить жизнь самоубийством, выбросившись из своей комнаты на шестом этаже отеля.

Чемпионка Европы разбилась насмерть, выпав из окна после проигранного матча Лиги чемпионов по волейболу. Видео

В 2022 году нигерийская итальянка была признана MVP чемпионата Европы среди сборных U19. В своем дебютном сезоне за "Новари" вышла в плей-офф элитного итальянского дивизиона.

Чемпионка Европы разбилась насмерть, выпав из окна после проигранного матча Лиги чемпионов по волейболу. Видео

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