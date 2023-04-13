Чемпионка Европы разбилась насмерть, выпав из окна после проигранного матча Лиги чемпионов по волейболу. Видео

Известная итальянская волейболистка Джулия Итума с нигерийскими корнями погибла, выпав из окна отеля в Стамбуле, где ночевала вместе с своей командой "Новари" после полуфинальной игры Лиги чемпионов против местного "Эджзаджибаши". Поединок завершился разгромной победой турчанок со счетом 3:0.

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Клуб выразил "глубокую боль в связи с преждевременной смертью Итумы" и в заявлении выразил соболезнования ее семье. В команде отметили, что турецкая полиция проводит расследование, и официальные лица будут хранить "уважительное молчание" по этому делу.

Позже турецкая газета Hurriyet опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены последние прижизненные кадры с 18-летней волейболисткой. Видно, что спортсменка очень переживает из-за поражения.

СМИ предполагают, что Итума могла покончить жизнь самоубийством, выбросившись из своей комнаты на шестом этаже отеля.

В 2022 году нигерийская итальянка была признана MVP чемпионата Европы среди сборных U19. В своем дебютном сезоне за "Новари" вышла в плей-офф элитного итальянского дивизиона.

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