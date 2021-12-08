Чемпионка Дарья Белодед пошла на работу к Кате Осадчей

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед решила проявить себя в роли телеведущей. На "стажировку" призерка Олимпийских игр пошла в популярную телепрограмму "Светская жизнь", которую ведет Катя Осадчая.

На своей странице в Instagram 21-летняя красотка похвасталась новым образом и поинтересовалось мнением поклонников о нем. Даша предстала в босоножках на высоких каблуках, с диадемой на голове и в розовом платье с открытыми плечами – почти, как настоящая сказочная принцесса.

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Девушка с волнением поведала о своем дебюте в новой роли и показала несколько кадров из передачи.

Заметно, что Белодед волновалась, однако в итоге все у нее получилось.

А накануне привлекательная спортсменка показалась в японском стиле.

"Как я люблю женственные образы. Платья, каблуки, красивые макияжи и укладки! Быть девушкой прекрасно", – призналась дзюдоистка.

Напомним, что летом 2021 года Дарья получила диплом бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика". Теперь будет теорию воплощать на практике.

Как писал OBOZREVATEL, дзюдоистка-красавица Дарья Белодед в белой маечке посоветовала беречься.

Недавно Дарья Белодед сверкнула несколькими нарядами в течение дня.