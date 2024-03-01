Чемпиона России посадили в тюрьму за антивоенную символику в соцсетях и поддержку Навального

Двукратный чемпион России по лыжным гонкам Николай Зимирев получил 15 суток тюрьмы за публикацию в социальных сетях антивоенной символики. Перед этим он был задержан за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий после смерти политика Алексея Навального, похороны которого 1 марта проходят в Москве.

Об этом информирует "Медуза". Сначала Зимирева вызвали в полицию, где потребовали объяснений по поводу возложения цветов. После этого в отделении выяснилось, что полицейские нашли на странице бывшего спортсмена в социальной сети фотографию с митинга у российского посольства в Тбилиси, на которой виден бело‑сине‑белый флаг – символ антивоенного движения.

Зимирева задержали, а 22 февраля Центральный суд Сочи отправил спортсмена под административный арест. Позже ему были выдвинуты обвинения в экстремизме.

Отметим, что бывший лыжник сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину осудил войну и потребовал ее остановить. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал обращение, в котором призвал соотечественников не молчать.

Как сообщал OBOZ.UA, предатель Украины и бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин отметился мерзким поступком, посетив уничтоженную Россией Авдеевку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!