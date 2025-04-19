Чемпиона ОИ из РФ, который участвовал в Z-митинге, настигла карма в России

Российский пловец Евгений Рылов, дважды побеждавший на Олимпийских играх в Токио-2020, провалил отбор на чемпионат мира. На первенстве России он показал слабый результат и даже не попал в призовую тройку.

Видео дня

В финале дистанции 200 метров на чемпионате России в Казани он финишировал только четвёртым с результатом 1:58.68 – этого оказалось недостаточно даже для попадания в тройку лучших, не говоря уже о выполнении квалификационного норматива (1:58.04).

Победителем стал Дмитрий Савенко (1:55.91), который единственный сумел пройти отбор. Вторым стал Алексей Ткачёв (1:58.16), а третьим – Артём Норкин (1:58.64).

Чемпионат России является единственным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Таким образом, Рылов на это международное соревнование не поедет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова сенсационно провалилась в отборочном турнире на чемпионат мира 2025 года, который состоится в Сингапуре. Шестикратная победительница первенств планеты и трехкратная призерка Олимпийских игр не сумела выполнить необходимый норматив и квалифицироваться на мундиаль.

Напомним, что 22 апреля Рылов получил дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA). 25-летний спортсмен понес наказание за участие в митинге-концерте в Лужниках, который прошел 18 марта с участием главаря Кремля Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!