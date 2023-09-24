Чемпион России отказался выступать за РФ и принял гражданство Узбекистана

Чемпион России в велоспорте Никита Цветков принял спортивное гражданство Узбекистана. 18-летний спортсмен выиграл в апреле 2022-го первенство России в группового горной гонке, а в августе – выиграл "золото" юниорского первенства страны в командной шоссейной гонке.

Никита Цветков будет представлять новую страну на Азиатских играх в Ханчжоу.

Главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян заявил, что уход Цветкова не стал для команды "какой-то громадной потерей". По словам Абрамяна, Цветков якобы не был лидером среди велосипедистов своего возраста.

Видео дня

"Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида спорта", – заявил в эфире ТАСС Абрамян.

В июне 2023 года спортсмен выступил за Узбекистан на чемпионате Азии по велотреку в Малайзии, где занял пятое место в мэдисоне и шестое – в командной гонке преследования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!