Чемпион ОИ из РФ потребовал от россиян 'любить Родину, а не коврижки'. В ответ ему 'насыпали в панамку'

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев крайне негативно высказался о российских спортсменах, готовых поехать на ОИ под нейтральным флагом. Несколько дней назад Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию, к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

Летняя Олимпиада состоится пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Родина – это твоя мать. А эти спортсмены ради коврижек готовы отказаться от своей родной матери – вот так вижу тех, кто поедет на Олимпиаду. Мне не на кого смотреть на Играх, поскольку там нет наших спортсменов. Нынешний уровень проведения Олимпийских игр похож на пародию настоящего бескомпромиссного спорта", – цитирует Васильева "Спорт-Экспресс"

Российские любители спорта не смогли пройти мимо таких пафосных высказываний своего соотечественника, набросав ему в ответ оскорбительных комментариев.

"ИдиЁт, у человека только одна мать та которое родила человека. Родина это слово, территория неодушевленный предмет. Как был совком комсомольским таковым и остался отказался от собственной матери, хотя это ноу хау совка уже 100 лет такие васильевы отказываются от матерей, отцов, братьев, сестер детей", "Возраст не щадит. Хотя, если был дураком, то с возрастом станешь старым дураком", – пишут юзеры.

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