Чемпион ОИ из РФ потребовал от МОК дисквалифицировать Латвию из-за отказа соревноваться с россиянами

Бывший министр спорта Павел Колобков гневно отреагировал на решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из РФ и Беларуси. Бывший фехтовальщик потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить всех представителей балтийской страны от турниров.

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Об этом Колобков заявил вы комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Олимпийский чемпион Сиднея-2000 обвинил латышей якобы в политизации спорта и вмешательстве государства в работу Национального олимпийского комитета, на что должны обратить внимание МОК и его президент Томас Бах.

"Выборы в национальный олимпийский комитет происходят независимо от государства, а любые вмешательства и запреты такого рода называются вмешательством государства в дела общественных организаций. И сейчас МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдет, МОК распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости. Интересный вопрос, что скажет Бах по этой ситуации?" – возмутился Колобков.

Ранее стало известно, что спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024 из-за условий допуск. Также Игры в Париже бойкотировала сборная РФ по художественной гимнастике. Кроме того, пропустит соревнования фехтовальщица Софья Великая.

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