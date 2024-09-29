Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выдал порцию отборного бреда о величии России. Бывший биатлонист, комментируя продление отстранения спортсменов из РФ в этом виде спорта, повторил штампы кремлевской пропаганды о загнивающей Америке.

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Об этом Тихонов заявил в интервью Metaratings. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот добавил, что Россия должна "становиться правящей страной на всем земном шаре", чем вызвал насмешки в сети.

"Мы – самая великая держава, самая богатая территория земного шара. Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на всем земном шаре, если будем правильно хозяйствовать, при наших-то богатствах. Во всех сферах и тем более в спорте. Мы же когда-то были единственной страной, которая составляла конкуренцию: в летней Олимпиаде – американцам, в зимней – норвежцам, вечным астматикам", – сказал Тихонов.

Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этого невероятно алогичного высказывания бывшего спортсмена. Они посоветовали ему спуститься на землю и сходить к врачам.

"Тот случай, когда никакой комментарий не будет смешнее поста", "Да-да, доллару скоро конец, госдолг, загнивание...", "Так Россия уже это делает, вон мощнейший космический договор с Буркина-Фасо подписали", "Пора уже вызывать психиатрическую помощь дедушке", "Россия – сильнейшая страна по промыванию мозгов, это точно", "Думаю, с этим даже Дональд Трамп не согласится", "Боюсь, дед не доживет и не увидит гегемонии", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе призвала сбросить мощнейшую бомбу на Лондон, чтобы Россию вернули в мировой спорт.

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