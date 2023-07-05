Чемпион ММА из РФ заявил, что "западные области" пытаются "переформатировать" необразованных украинцев
Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Дивнич считает украинцев неграмотными людьми, которым "западные области навязали свою идеологию". Уроженец Стаханова Луганской области, а ныне житель Санкт-Петербурга, оправдал Россию за развязывание войны, назвав страну-агрессора миротворцем.
Об этом Дивнич заявил в интервью YouTube-каналу "РБ-Спорт. Единоборства". Бывший чемпион промоушна М-1 в легком весе назвал украинцев русским народом, а Революцию Достоинства 2014 года незаконным государственным переворотом, во время которого "просто с оружием свергли там этого Януковича".
"Война началась там в 2014 году против своего же народа, против тех людей, которые были против Майдана, против по сути вооруженного захвата власти. Украинцы, я считаю, тоже русские. Здесь идет попытка переформатировать украинцев и создать антиРоссию. Говорят, Россия развязала войну... Я с этим не согласен. Россия заканчивает то, что началось в 2014 году. Закончится это тогда, когда там поймут, что вообще происходит в глобальном масштабе. Там западные области навязали свою идеологию остальной Украине. Им нужно получать образование и смотреть на ситуацию под разными углами", – сказал Дивнич.
Ранее российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков пожаловался на украинское контрнаступление и обстрелы Шебекино.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец ММА Владимир Минеев стал посмешищем в сети после того, как заявил, что очень ждет возвращения на войну в Украине.
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