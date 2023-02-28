Чемпион из Херсона рассказал, что делали во время оккупации с проукраинскими жителями

Прославленный украинский легкоатлет Андрей Проценко рассказал о трудностях, с которыми столкнулись жители Херсонщины в начале войны, особенно те, кто выступает за украинскую независимость и говорит на украинском языке. По словам 34-летнего уроженца Херсона, во время оккупации процветало "стукачество" среди местных жителей.

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Особенно сложно патриотам было находится в сельской местности.

"Потому что все знают друг друга, из-за чего больше трудностей возникает. Если ты проукраинский, то тебя кто-нибудь когда-нибудь точно сдаст. Да даже если и не проукраинский, все равно сдадут, если ты кому дорогу перешел", - цитирует Проценко sport.ua.

Проценко признался, что после нападения России из региона несколько его знакоміх уехал в Крым, кто-то – в Москву.

"Они пытаются жить там. Возможно, они были когда-то обижены, потому что кто-то работал в магазинах и их заставляли говорить на украинском языке, а в нашем регионе много русскоязычных", – отметил Андрей.

Легкоатлет отметил, что молодежь их Херсонщины уехала в первые два месяца, как только появилась возможность.

"Из села, где жили родители жены, тоже очень много людей уехало. Там остаются те, кому выгодно", - добавил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон был оккупирован Россией. 11 ноября 2022 года ВСУ вошли в город после отступления российских войск.

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