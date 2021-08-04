Чемпион Европы на Олимпиаде прыгнул в длину головой в песок. Видео

Известный бельгийский лекгоатлет Томас ван дер Платсен неудачно выступил в соревнованиях десятиборцев на Олимпийских играх в Токио. 30-летний чемпион Европы-2016 во время своего прыжка в длину получил травму ноги, из-за чего попытка завершилась тем, что Платсен приземлился лицом в песок.

Как позже стало известно, во время первой попытки прыжка Ван дер Платсен травмировал подколенное сухожилие.

Не желая отказываться от своей олимпийской мечты, бельгиец во второй попытке попытался прыгнуть через боль.

Видео дня

Но в тот момент когда он хотел сильно оттолкнуться, его опорная нога подкосилась, и он потерял равновесие.

Медицинский персонал Игр оказал первую помощь спортсмену на стадионе, после чего увез в инвалидном кресле в больницу.

За свою карьеру Ван дер Платсен добился значительных успехов в десятиборье. На его счету "бронзовая медаль" на чемпионате мира в помещении 2014 года в Сопоте, Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа на Олимпиаде-2020 произошла невероятная ситуация в легкой атлетике. Два прыгуна в высоту одновременно были признаны победителями.

Последний раз такая ситуация в легкой атлетике на Олимпиадах случалась 109 лет назад: в 1908 году (прыжки с шестом) и 1912 году (семиборье и десятиборье).

В секторе для прыжков в высоту это произошло впервые в истории.