Чемпион Европы на Олимпиаде прыгнул в длину головой в песок. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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6,2 т.
Томас ван дер Платсен

Известный бельгийский лекгоатлет Томас ван дер Платсен неудачно выступил в соревнованиях десятиборцев на Олимпийских играх в Токио. 30-летний чемпион Европы-2016 во время своего прыжка в длину получил травму ноги, из-за чего попытка завершилась тем, что Платсен приземлился лицом в песок.

Как позже стало известно, во время первой попытки прыжка Ван дер Платсен травмировал подколенное сухожилие.

Томас ван дер Платсен

Не желая отказываться от своей олимпийской мечты, бельгиец во второй попытке попытался прыгнуть через боль.

Томасу ван дер Платсену оказывают помощь
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Но в тот момент когда он хотел сильно оттолкнуться, его опорная нога подкосилась, и он потерял равновесие.

Томас ван дер Платсен в инвалидном кресле

Медицинский персонал Игр оказал первую помощь спортсмену на стадионе, после чего увез в инвалидном кресле в больницу.

Томас ван дер Платсен покинул стадион в инвалидной коляске

За свою карьеру Ван дер Платсен добился значительных успехов в десятиборье. На его счету "бронзовая медаль" на чемпионате мира в помещении 2014 года в Сопоте, Польша.

Ван дер Платсен

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