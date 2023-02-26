Чемпион Bellator не сдержал слез, когда благодарил ВСУ после победы в титульном бою. Зал ответил овациями. Видео

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) дал эмоциональное интервью после победы над американцем Логаном Сторли (14-2). В своем послании 29-летний уроженец Ирпеня поднял тему годовщины полномасштабного вторжения России и не смог сдержать слез.

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"Вчера был год с того момента, как ненормальный Путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинских детей, женщин и всех жителей Украины. Я хочу сказать спасибо украинской армии, что она защищает страну. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране", – сказал Амосов в октагоне.

Ярослав попросил не забывать о том, что происходит в мире.

"Сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра", – отметил боец.

"Я вернусь в Украине и продолжу бороться. Но сначала я хотел бы увидеть семью – жену и сына…" – добавил украинец.

В ответ зал в Дублине поддержал нашего соотечественника овациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Амосов (27-0) в Ирландии защитил свой титул чемпиона мира в среднем весе на турнире Bellator 291. Встреча завершилась победой по очкам 50:45, 50:45, 50:45.

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