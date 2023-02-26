Непобедимый украинский боец, воевавший против России, уверенно защитил титул чемпиона Bellator. Видео

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов (27-0) защитил свой титул чемпиона мира в среднем весе на турнире Bellator 291. Встреча в Дублине, Ирландия против американца Логана Сторли (14-2) завершилась победой 50:45, 50:45, 50:45.

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Амосов продемонстрировал свою бескомпромиссную технику, с первого раунда захватив инициативу в октагоне. Сторли ничего не смог противопоставить ударам украинца с рук. Во воторой пятиминутке Амосов продолжал доминировать, подключил к атакам ноги, что впрочем не наносило особый урон для Логана.

Сторли в третьем отрезке попытался переломить ход встречи, однако украинце, даже работая вторым номером, продолжил набирать очки точными ударами. Вторую половину американский боец продолжил принимать "прилеты" в голову, в то время как наш соотечественник отрабатывал киками по всем "этажам".

Заключительный раунд прошел под полным контролем Амосова. Оппонент пытался прихватить ногу украинца, но на результате это не сказалось.

Этот результат подтвердил статус непобежденного бойца Ярослава, который уже одержал 27 побед в 27 боях, и является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по боевому самбо.

Важно отметить, что Ярослав Амосов не только профессионально выступает в ММА, но и доказал свою смелость в борьбе с российским агрессором во время деокупации Киевщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем прошлом бое Ярослав уверенно победил действующего чемпиона Дугласа Лиму (32-10), и должен был защищать пояс в мае в поединке против Майкла Пэйджа (20-1).

Однако из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации представитель Украины отказался от поединка.

Отметим, что мама Ярослава во время эвакуации из Ирпеня спрятала в одном из погребов чемпионский пояс сына. После бегства российской армии Амосов нашел его в своем разрушенном доме.

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