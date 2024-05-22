'Человек-скала': в бою с оккупантами погиб боец спецподразделения и бывший легкоатлет

В боях с российскими оккупантами погиб бывший бегун и друг многих звезд современной легкой атлетики Олег Мельничук на позывной "Слон". Спортсмен, служивший в специальном подразделении, отдал свою жизнь за Украину 21 мая.

О гибели Мельничука сообщила Федерация легкой атлетики страны.

"Олег добровольно выбрал защищать страну и сегодня ночью положил за нее свою жизнь. Для всего легкоатлетического сообщества это огромная потеря. Мы еще раз подчеркиваем, что ежедневно в Украине умирают сотни людей, детей из-за постоянных вражеских нападений", – говорилось в заявлении.

"Наши ребята гибнут, меняют кроссовки на оружие и борются за право существования украинской нации. Олег был искренним, добрым и настоящим другом. И для легкоатлетического сообщества это большая потеря. Спасибо тебе за все. Не забудем. Отомстим", – сообщили во ФЛАУ.

Друг Олега Александр Мокляк отметил, что "Слон" ушел защищать страну с первых дней полномасштабного вторжения. Подчеркнув, что с ним всегда было весело и никогда не страшно.

"Боец одного из спецподразделений, с первых дней в боях. Как же я гордился дружбой с тобой и буду всегда, абсолютно светлый человек, человек невероятной выдержки и силы духа, человек-скала, навсегда в моей памяти...", – написал Александр.

"Олежик, такой взрослый, мужественный мальчик, сколько тяжелых испытаний было на твоих широких плечах, ты преодолевал их с честью и достоинством... Не верится, что тебя не стало", – отреагировала на гибель защитника Тамара.

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