'Я не заметил': чешский футбольный тренер заявил, что его не интересует война в Украине

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка назвал войну в Украине неинтересной ему темой, за новостями с которой он вообще не следит. Именно такими словами чешский специалист объяснил, почему не покинул Россию после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну 24 февраля минувшего года.

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Об этом Личка заявил в интервью пропагандистскому изданию "Известия". Бывший футболист национальной сборной Чехии добавил, что ему никто не звонил из родной стороны. Он выбрал сотрудничество с агрессорами в 2020 году, продавшись за деньги "Газпрома", который финансирует "Оренбург".

"Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует", – сказал Личка.

Ранее стало известно, что ФК "Севастополь" сможет стартовать в новом розыгрыше второго дивизиона чемпионата России по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики набросились на "Газпром" после того, как санкт-петербургский "Зенит" стал чемпионом РФ.

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