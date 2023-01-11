''Не хватает воздуха'': отец двоих детей и мастер боевых искусств погиб под минометным обстрелом под Бахмутом

7 января в ожесточенных боях под Бахмутом погиб мастер спорта по фри-файту, тренер и судья Андрей Храпанов. Спортсмен из Днепропетровской области попал под минометный обстрел российских оккупантов.

Видео дня

Про гибель Храпанова в Донецкой области сообщила Украинская федерация смешанных боевых искусств на своей странице в Facebook.

"Мы все помним Андрея как положительного, жизнерадостного друга, фаната спорта и своего дела. Даже в рядах ВСУ Андрей не расставался со спортом, постоянно тренировался сам, объединял всех, кому были интересны единоборства, с удовольствием делился знаниями. Федерация выражает искренние соболезнования родным и семье, которую он очень любил", – отреагировали в федерации.

Андрей был мастером спорта Украины по фри-файту, судьей национальной категории и тренером в СК "Upgrade" в Днепропетровской области.

Но после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Храпанов отправился защищать Украину с оружием в руках, сохраняя оптимизм и во время обучения, и во время боев с оккупантами из РФ. И даже поделился тяжелым и в то же время курьезным опытом первого дня в учебке со своими подписчиками в Instagram.

"Приехали в учебку в 19:00. Начали оформляться. Тревога. Выскакивает майор и орет истерично: "Все в лес! Бегом!" И как припустит самым первым. А перед этим сутки шел дождь, а до леса 500 м через площадку, которая полностью из глины... Как же мы бежали... Как зебры – галопом. После отбоя тревоги оказалось, что два пацика потеряли свои кроссовки – засосало в г*вно", – вспоминал Андрей.

"В 22:00 попали в казарму. В 23:30 – снова воздушная тревога. Опять забег в лес... В 1:10 попадали в казарме спать. Спим одетые. В 3:25 – опять тревога, опять забег по г*вну в лес. Отбой тревоги прозвучал в 6:40. Замерзли, как с*ки. Приходим в казарму и получаем инфу, что завтрак переносится, потому что повара с нами в лесу сидели", – завершил свой рассказ боец.

В ВСУ младший сержант Храпанов занимал должность инструктора группы подготовки штаба 1-го аэромобильного батальона. 7 января мастер фри-файта попал под минометный обстрел противника под Бахмутом, около Клещиевки. Украинский боец получил осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

Дома у Андрея остались двое детей и жена Маргарита, с которой они знакомы около 20 лет. В ноябре защитник приезжал домой на 11-летие старшего сына, но в начале 2023 года счастливую семью Храпановых разрушила Россия.

"Родненький, мне очень больно. Я до сих пор не верю, не хватает воздуха. Все внутри разрывается. Я не хочу выдерживать такую потерю", – написала в своем Instagram разбитая Маргарита.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кременских лесах, возвращаясь с боевого задания, погиб игрок харьковских "Атлантов".

Также мы рассказывали, что известного украинского богатыря смертельно ранили под Бахмутом. Связь с сумским силачом оборвалась накануне Нового года, а 5 января стало известно, что Андрея Дмитриева не стало.

А 21-летний воин-тайбоксер "Азова" погиб в боях за Бахмут: был в аду, но шел на штурм с улыбкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!