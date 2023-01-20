Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

В боях с российскими оккупантами погиб ультрапловец, рекордсмен Украины, основатель и главный тренер киевской команды Mafia Swim Team Михаил Кобыжча. Спортсмен добровольно защищал свою землю с первых дней полномасштабной войны и вернулся на фронт после ранения.

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Михаил был родом из города Курахово в Донецкой области, который сейчас нещадно разрушается российскими оккупантами. В школьные годы начал заниматься плаванием, добравшись до звания кандидата в мастера спорта.

Однако после 11 класса Кобыжча сосредоточился на современном пятиборье, которому посвятил следующие восемь лет и стал мастером спорта. Но плавание оставалось страстью Михаила.

Последние годы Кобыжча посвятил плаванию на открытой воде на длинные дистанции. И добился больших успехов. Украинец становился победителем и призером престижнейшей международной серии заплывов на открытой воде OCEANMAN.

Также Кобыжча навсегда вошел в историю украинского плавания, как победитель первого в стране пентамарафона на 50 км от Вознесенска до Новой Одессы. В 2020 году Михаил преодолел эту длинную дистанцию по реке Южный Буг за 14 часов, 24 минуты и 14 секунд.

По завершению соревнований эксперт Национального Реестра Рекордов Украины зафиксировал спортивный рекорд Михаила. Он стал победителем самой длинной дистанции соревнований по плаванию на открытой воде.

Кобыжча не только плавал сам, но и с большим удовольствием учил этому других. Кураховчанин основал и стал главным тренером киевской команды по плаванию Mafia Swim Team.

После начала полномасштабного вторжения Михаил взял в руки оружие и отправился защищать Украину по собственному желанию. Летом пловец получил ранение, но его это не остановило. После лечения он вернулся на фронт.

15 декабря Кобыжча отпраздновал свое 37-летие, а 17 января стало известно, что Михаила больше нет. Эта новость стала шоком для родных, друзей и коллег пловца.

"С первых дней полномасштабной войны он защищал нас с вами. Оправившись после ранения, сразу же вернулся на передовую. Миша был светлым человеком. Всегда с улыбкой, всегда с душой ко всем. Он помог огромному количеству людей. Все, кто с Мишей был знаком, обожали его. Ему покорялись все дистанции, включая 50 км. Мы потеряли великого человека", – написала коллега Михаила Алла Идобаева.

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