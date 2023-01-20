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Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

Елена Павлова
Другие виды спорта
3 минуты
3,2 т.
Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

В боях с российскими оккупантами погиб ультрапловец, рекордсмен Украины, основатель и главный тренер киевской команды Mafia Swim Team Михаил Кобыжча. Спортсмен добровольно защищал свою землю с первых дней полномасштабной войны и вернулся на фронт после ранения.

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Михаил был родом из города Курахово в Донецкой области, который сейчас нещадно разрушается российскими оккупантами. В школьные годы начал заниматься плаванием, добравшись до звания кандидата в мастера спорта.

Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами
Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

Однако после 11 класса Кобыжча сосредоточился на современном пятиборье, которому посвятил следующие восемь лет и стал мастером спорта. Но плавание оставалось страстью Михаила.

Последние годы Кобыжча посвятил плаванию на открытой воде на длинные дистанции. И добился больших успехов. Украинец становился победителем и призером престижнейшей международной серии заплывов на открытой воде OCEANMAN.

Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами
Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

Также Кобыжча навсегда вошел в историю украинского плавания, как победитель первого в стране пентамарафона на 50 км от Вознесенска до Новой Одессы. В 2020 году Михаил преодолел эту длинную дистанцию по реке Южный Буг за 14 часов, 24 минуты и 14 секунд.

Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами
Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

По завершению соревнований эксперт Национального Реестра Рекордов Украины зафиксировал спортивный рекорд Михаила. Он стал победителем самой длинной дистанции соревнований по плаванию на открытой воде.

Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

Кобыжча не только плавал сам, но и с большим удовольствием учил этому других. Кураховчанин основал и стал главным тренером киевской команды по плаванию Mafia Swim Team.

После начала полномасштабного вторжения Михаил взял в руки оружие и отправился защищать Украину по собственному желанию. Летом пловец получил ранение, но его это не остановило. После лечения он вернулся на фронт.

Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами
Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

15 декабря Кобыжча отпраздновал свое 37-летие, а 17 января стало известно, что Михаила больше нет. Эта новость стала шоком для родных, друзей и коллег пловца.

Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами
Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

"С первых дней полномасштабной войны он защищал нас с вами. Оправившись после ранения, сразу же вернулся на передовую. Миша был светлым человеком. Всегда с улыбкой, всегда с душой ко всем. Он помог огромному количеству людей. Все, кто с Мишей был знаком, обожали его. Ему покорялись все дистанции, включая 50 км. Мы потеряли великого человека", – написала коллега Михаила Алла Идобаева.

Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами
Рекордсмен Украины вернулся на фронт после ранения и был убит оккупантами

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