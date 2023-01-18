Казак пошел добровольцем: на боевом задании под Бахмутом погиб дзюдоист из Харькова

Бои за Бахмут и окрестности города продолжают забирать жизни украинских воинов. 15 января в самой горячей точке Донецкой области погиб украинский дзюдоист Андрей Косяк с позывным "Козак".

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Про гибель защитника на своем канале в Telegram сообщила пресс-служба добровольческого подразделения "Хартия", в котором служил Андрей.

Боец из Харькова был кандидатом в мастера спорта по дзюдо. А до начала полномасштабной войны с Россией работал строителем.

Однако после вторжения РФ 24 февраля Косяк решил отправиться на фронт добровольцем. Андрей служил в подразделении "Хартия" с первых дней его создания, взяв себе позывной "Козак".

Отметим, что "Хартия" является добровольческим формирование Харьковской громады и входит в 127 бригаду ТРо. В батальоне преимущественно харьковчане, но есть и уроженцы Луганска, Мариуполя, Бердянска и других городов. В последнее время подразделение держит оборону в районе Бахмута.

​Сообщается, что буквально в начале января Андрею Косяку исполнилось 52 года, а 15-го числа он погиб во время исполнения боевого задания вместе со своим побратимом, 18-летним каратистом Тарасом Стаховым.

Прощание с Андреем состоялось 18 января в многострадальном Харькове. Дома у украинского воина остались мама, жена и дочь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях за Украину погиб защитник Украины из Ивано-Франковска. Тарас Стахив не дожил всего три дня до своего 19-летия. Он был спортсменом Ивано-Франковской федерации Зендокай карате-до, чемпионом и призером областных соревнований по каратэ, призером всеукраинских соревнований, обладателем черного пояса.

Также мы рассказывали, что отец двоих детей и мастер боевых искусств погиб под минометным обстрелом под Бахмутом.

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