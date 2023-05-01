'Проходил ад в горячих точках': мать Героя Украины и призера ЧМ – об интуиции сына, звонках с фронта и известии о гибели

В конце августа в боях с российскими оккупантами на Донбассе погиб кандидат в мастера спорта по дзюдо и призер чемпионата мира по боевому самбо Вадим Зеленюк. Имея за плечами множество спортивных достижений, боец из Хмельницкой области сделал успешную военную карьеру, дослужившись до майора элитного спецподразделения НГУ "Омега", получил Героя Украины за защиту своего государства и, по словам мамы Нины Зеленюк, мечтал о семье и собственном деле. Но его жизнь оборвалась в 34 года...

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В разговоре с OBOZREVATEL Нина Семеновна рассказала о характере украинского спортсмена и защитника, вспомнила тот страшный день, когда узнала о гибели сына, а также подчеркнула, насколько важным для него был спорт.

– Все начиналось со вольной борьбы, потом Вадим начал ходить на дзюдо. А когда после окончания 9 классов он переехал учиться в Киев, поступил в Национальный университет внутренних войск, то сосредоточился непосредственно на таких видах единоборств, как рукопашный бой, боевое самбо. И эти виды спорта представлял уже от имени военных структур.

Затем он вступил в спортивный клуб "Динамо" и именно от них принимал участие во всех соревнованиях, занимал призовые места на турнирах по самбо, боевому самбо и рукопашному бою.

– Почему Вадим выбрал именно военную карьеру, а не сугубо спортивную?

– Он связывал их – военную и спортивную. Хотя, конечно, спортивная для него была важнее, потому что он это очень любил и шел с детства. Он жил спортом и не мог иначе. Но после начала войны с Россией, конечно, на первое место вышла военная карьера. Он выезжал на задание еще с 2014 года, поскольку был в составе спецподразделения "Омега" Национальной гвардии Украины.

– Общались с друзьями Вадима в Киеве и узнали, что он еще и на постоянной основе занимался моржеванием. Откуда у него взялась эта привычка?

– Это все от спорта. Ему с детства нравилось обливаться холодной водой, а в Киеве вступил в клуб моржей и всегда любил порадовать маму фотографиями. Сбрасывал, как он купался зимой. Ему это очень нравилось. И вместе с тем это – спортивный и здоровый образ жизни, который он очень любил, ценил и вел лично.

– Все, кто вспоминал Вадима, подчеркивали, что он был очень умен и мог сделать карьеру фактически в любой другой сфере.

– Да, он был очень настойчив, целеустремлен. На самом деле у него была очень развитая интуиция. И все, за что он брался, должен был доводить до конца. И все у него получалось. Он ставил себе очень высокую планку и очень высокие цели в жизни. Я знаю, что все его мечты сбылись бы, если бы не защита родной земли.

– А о чем он мечтал, если можно рассказать?

– Иметь свое собственное дело, мечтал о собственном спортивном клубе, потому что он очень любил детей и любил их тренировать. Конечно мечтал и о собственном доме. На самом деле он многого успел достичь. Но самая главная мечта не сбылась, потому что жизнь оборвалась очень рано – в 34 года. Он обещал, что все будет, будет семья, мечтал об этом и можно сказать, что она уже была в перспективе. Но, к сожалению, все мечты остались с ним.

– Не было попыток отговорить его от военной карьеры? Особенно после начала войны в 2014 году.

– Знаете, по всякому было. Но зная своего сына, зная его отношение к жизни, он не смог бы поступить иным образом. Потому что он очень любил Украину и не было речи, чтобы поехать даже просто работать за границу. Он Киевом, жил жизнью Украины. Конечно, и военным тоже. И все у него получалось. У него были навыки владения всеми видам оружия. Он это знал и умел, поэтому даже речи не было, чтобы он не встал на защиту родной страны.

– Уже во время полномасштабной войны Вадим прошел самые горячие точки – изюмское направление, Северодонецк… Вы знали о его работе?

– Раньше он нам ничего не рассказывал, хотя, конечно, выезжал на все свои задачи. В первый раз он нам серьезно об этом сказал в первый день полномасштабного вторжения. Он очень сильно волновался за нас, поэтому позвонил по телефону и сказал, что все очень серьезно началось. Но не признался, что уже находится в горячей точке. Конечно, мы все равно беспокоились и просили, чтобы он себя берег.

Но он всегда говорил, что все будет хорошо, и всегда писал: "Мама, люблю, целую. У меня все хорошо". И просил нас: "Берегите себя". Он был очень добрым и искренним. На самом деле он очень всем помогал, помогал своим друзьям во время этой войны. А сам проходил настоящий ад во всех этих горячих токах. Но кто, если не они – специально подготовленные подразделения? Поскольку многие не готовы были к такому вторжению, к такой серьезной войне.

Мы не ожидали такого и не было предчувствия, что с Вадимом может что-то случиться. Мы всегда за него были спокойны, потому что с детства он был целеустремленным и всегда у него все получалось. Всегда он достигал своей цели... Но, к сожалению, видимому, на небе тоже нужны такие ангелы – герои, которые будут защищать нас оттуда. И я пообещала, что буду такой же сильной, как и он.

– Когда вы узнали о гибели Вадима? Знаю, что трагедия произошла под Авдеевкой.

– Да, под Красногоровкой 22 августа. Это был понедельник. А накануне в воскресенье он еще звонил по телефону. Эти последние два месяца – июль и август – когда он ехал на задание, всегда находил возможность буквально на минутку набрать меня и сказать: "Мама, у меня все хорошо. Не волнуйся. Ты как?" Он был со мной в очень тесной связи. Но я не чувствовала, что так будет...

Сначала сообщили не мне. Позвонили дочери. Мы с папой были дома, потому что находились в отпуске. Она позвонила где-то в три, спросила, где мы и попросили быть дома, она сейчас приедет. Я сразу почувствовала, что уже звонили, потому что она никогда раньше так не говорила. И я сказала: "Все, видимо, Вадима нет".

А 26 августа, в пятницу, нам его привезли домой. Слава Богу, что мы его увидели, смогли его поцеловать и провести последней жизненной тропинкой.

На отпевании было много его друзей, спортсменов. По-видимому, они приехали прямо из горячей точки и привезли его. Благодаря им, думаю, мы смогли в последний раз увидеть Вадима. Потому что бывают разные случаи. А мы смогли его увидеть и провести, как нужно. Для нас это было главным. Если бы его тело не нашло, даже не знаю, насколько было бы тяжело.

– Знаете, не хочется заканчивать на такой и грустной ноте. Возможно, вспомните какую-нибудь историю о Вадиме, которая поднимает настроение?

– Вадим очень любил жизнь во всех ее проявлениях. Любил отдыхать, встречаться с друзьями и ездить на природу. Последняя наша с ним приятная встреча была, когда мы вместе уехали отдыхать. Папе исполнилось 60 лет, и он сделал нам такой подарок. Мы поехали на отдых все втроем. И это были такие дни, которые никогда не забудешь.

В отпуске мы провели неделю вместе за все те годы, которые он жил в Киеве. Он очень редко приезжал домой, потому что военная работа и спортивная карьера отнимали очень много времени. И этот отдых – лучшее воспоминание за последние годы.

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