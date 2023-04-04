''Большинство из них'': дагестанский боец UFC потребовал не представлять его россиянином и поставил диагноз РФ

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата Мухаммад Мокаев потребовал убрать название страны-агрессора из своего промо перед поединками. Уроженец Дагестана признался, что не хочет иметь ничего общего с Россией, а сей час с радостью представляет в октагоне Великобританию.

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Об этом Мокаев написал на своей странице в социальной сети Twitter. При этом он отметил, что большинство россиян настоящие расисты, которые с презрением относятся к мусульманам. Кроме того, спортсмена возмутила ситуация с протестами против строительства мечети в Москве.

"Мне это не нравится. Пожалуйста, оставьте только Дагестан на мой следующий выход в октагон. Я читал много комментариев, как россияне выступают против мусульман, желающих строить мечеть в Москве! Мне этого было достаточно. Мой тренер по борьбе – россиянин, я не имею ничего против нации. Но большинство из них расисты, они ненавидят меня, даже когда я выступаю под флагом Великобритании, поэтому я не хочу с ними общаться", – подчеркнул представитель наилегчайшего веса.

В UFC Мокаев провел четыре боя, в которых одержал три досрочные победы, а еще один раз был сильнее соперника единогласным решением судей.

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