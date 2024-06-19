'Берите ружья!' Фехтовальщица из РФ потребовала от украинцев не участвовать в соревнованиях

Фехтовальщица сборной Грузии Майя Гучмазова потребовала от украинских соперниц не участвовать в международных соревнований во время войны. Россиянка, которая сменила спортивное гражданство в 2017 году, но продолжает тренироваться в родном Владикавказе, закатила истерику после отказа нашей Елены Кривицкой жать ей руку на чемпионате Европы в Базеле.

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Об этом Гучмазова заявила в интервью журналистом после поражения от украинки, пишет сайт echofm.online. 32-летняя спортсменка возмутилась тем, что украинские фехтовальщицы находятся за пределами своей страны. Также она выразила уверенность в том, что ее бы наверняка дисквалифицировали, если бы она отказалась пожимать руку украинке

"Если вы хотите проявлять свой характер и доказывать кому-то что-то, то делайте это вне спорта. Вон берите ружье и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям, и не фехтуйте! А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали", – сказала Гучмазова.

Отметим, что в отношении уроженки России было открыто дисциплинарное дело из-за ее высказывания после поражения от Кривицкой.

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию-2023 Ольга Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой. После этого та устроила настоящий цирк, просидев несколько десятков минут на дорожке.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан поддержала решение МОК запретить российским и беларуским "нейтральным спортсменам" участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

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