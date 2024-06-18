'Почему они так себя ведут?!' Саблистка из РФ устроила истерику после отказа украинки жать ей руку. Видео

Российская фехтовальщица Майя Гучмазова устроила истерику после отказа украинки Елены Кривицкой пожать ей руку на чемпионате Европы, который стартовал в швейцарском Базеле. 32-летняя уроженка Владикавказа, которая с 2017 года выступает за сборную Грузии, обматерила нашу соотечественницу и судей.

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Наша фехтовальщица была сильнее в дуэли 1/32 финала и победила со счетом 15:9 в соревнованиях саблисток. Кривицкая сразу после схватки отказалась приветствовать оппоненту и покинула дорожку.

В ответ Гучмазова сначала долго выражала недовольство в адрес судей, а затем перешла на ненормативную лексику. "Бл**ь, почему они так себя ведут? Бл**ь, почему им можно все, бл**ь?! Они что, ох***и, что ли?!" – в истерике прокричала уроженка России.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику! 18+

После этого Гучмазову вывели с дорожки. Пока неизвестно, будут ли к ней применены какие-то санкции из-за ее выходки.

Напомним, на чемпионате мира по фехтованию-2023 Ольга Харлан не стала жать руку россиянке Анне Смирновой. После этого та устроила настоящий цирк, просидев несколько десятков минут на дорожке.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан поддержала решение МОК запретить российским и беларуским "нейтральным спортсменам" участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

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