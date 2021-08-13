Беленюк объяснил скандалы с украинцами на ОИ. Анонс эксклюзивного интервью

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, на которого 13 августа в Киеве было совершено нападение, дал откровенно интервью OBOZREVATEL. Борец греко-римского стиля в разговоре с журналистом изданию поделился эмоциями от Игр в Японии, а также затронул важные проблемные аспекты спорта в Украине.

В частности, Беленюк рассказал:

как оценивает выступление украинцев в Токио

как едва не остался за бортом Олимпиады

о том, почему украинцев сопровождали скандалы в Токио

почему видит себя на посту мэра Киева

как относится к высказываниям российской пропагандистки Скабеевой

Видео дня

о том, как политика изменила его жизнь

как оценивает свою работу в Верховной Раде

Читайте интервью Жана Беленюка OBOZREVATEL в субботу, 14 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк завоевал "золото" Олимпийских игр 2020 года и стал единственным чемпионом Токио-2020 в составе сборной Украины.

После своей победы борец исполнил традиционный победный гопак. Кроме того, спортсмен не смог сдержал эмоций и расплакался в прямом эфире, комментируя свой успех.