Беленюк объяснил скандалы с украинцами на ОИ. Анонс эксклюзивного интервью

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Беленюк объяснил скандалы с украинцами на ОИ. Анонс эксклюзивного интервью

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, на которого 13 августа в Киеве было совершено нападение, дал откровенно интервью OBOZREVATEL. Борец греко-римского стиля в разговоре с журналистом изданию поделился эмоциями от Игр в Японии, а также затронул важные проблемные аспекты спорта в Украине.

Жан Беленюк стал медалистом Токио-2020.

В частности, Беленюк рассказал:

  • как оценивает выступление украинцев в Токио

  • как едва не остался за бортом Олимпиады

  • о том, почему украинцев сопровождали скандалы в Токио

  • почему видит себя на посту мэра Киева

  • как относится к высказываниям российской пропагандистки Скабеевой

Видео дня

  • о том, как политика изменила его жизнь

  • как оценивает свою работу в Верховной Раде

Читайте интервью Жана Беленюка OBOZREVATEL в субботу, 14 июля.

Беленюк выиграл финал ОИ-2020.
Призеры ОИ в греко-римской борьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк завоевал "золото" Олимпийских игр 2020 года и стал единственным чемпионом Токио-2020 в составе сборной Украины.

После своей победы борец исполнил традиционный победный гопак. Кроме того, спортсмен не смог сдержал эмоций и расплакался в прямом эфире, комментируя свой успех.

Греко-римская борьбаОлимпиада-2020Жан Беленюк