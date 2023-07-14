'Беда у нас': чемпионка ОИ из РФ 'спалила' Путина, проговорившись о его приказах

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина наглядно опровергла штампы кремлевской пропаганды о спорте вне политики. В частности, она рассказала о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) получила финансирование после того, как диктатор Владимир Путин приказал взять на себя расходы госкорпорации "Ростелеком".

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Об этом Роднина с гордостью заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости", подтвердив, что в Кремле использую спорт в качестве пропаганды. По словам победительницы Игр в Саппоро-72, Инсбруке-76 и Лейк-Плэсиде-80, Путин вызвал "на ковер" руководителя "Ростелекома" и назначил его ответственным за фигурное катание.

"Расскажу вам такую историю – когда-то давно Саша Горшков (бывший президент ФФККР – ред.) подошел к Владимиру Владимировичу Путину на совете по спорту: "Беда у нас с фигурным катанием! Нет денег, ничего нет". Вот так вот жестом пальца был позван руководитель "Ростелекома": Ему было сказано: "Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание", – сказала Роднина.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян возмутился запретом российским спортсменам выступать под национальным флагом, заявив, что для этого нет оснований.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев призвал запретить деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) в России.