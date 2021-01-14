Штурм Капитолия: американского олимпийского чемпиона будут судить

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:39, 14.01.2021 Обновлено: 16:13, 14.01.2021

Двукратного победителя Олимпийских игр американского пловца Клита Келлера обвинили в захвате Капитолия вместе с другими сторонниками президента США Дональда Трампа 6 января.

Как сообщает издание The Guardian, его будут судить за то, что он осознанно вошел и остался на закрытой территории и создавал препятствия работе сотрудников правоохранительных органов.

Клита Келлера удалось идентифицировать после того, как в сети появились видео штурма здания, в котором заседает Конгресс США. На нем полиция пытается оттеснить к выходу спортсмена, одетого в форму олимпийской сборной своей страны, и других участников протеста. Сам Келлер не предпринимает никаких насильственных действий.

Клит завоевал победу на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в эстафетах по плаванию кролем. Тогда его партнером по команде был рекордсмен ОИ по количеству золотых медалей Майкл Фелпс.

Напомним, что 6 января Джозефа Байдена должны были официально объявить новым лидером страны по итогам президентских выборов. Во время заседания Конгресса сторонники Трампа проводили массовый протест в Вашингтоне и в какой-то момент двинулись в сторону Капитолия, чтобы помешать этой процедуре. Они сумели прорваться в здание и устроить там беспорядки, которые закончились четырьмя смертями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января члены Палаты представителей Конгресса объявили импичмент Трампу. Он стал первым президентом в истории США, который столкнулся с этим дважды.

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