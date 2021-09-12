Американский спецназовец сменил пол и победил на женском турнире по MMA. Видео

Бывший солдат спецназа США боец-трансгендер Алана Маклафлин победила в своем дебютном бою в смешанных единоборствах (ММА). 37-летняя Маклафлин побила француженку Селин Провост на турнире промоушена Combate Global.

Во втором раунде Маклафлин свалила оппонентку на настил октагона и успешно провела удушающий прием.

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Отметим, что изначально Алана родился мальчиком по имени Райан и после своего совершеннолетия отправился служить в американскую армию.

"Я пошла в армию, потому что чувствовала, что это мой единственный выход: либо заставить себя стать мужчиной, либо умереть", – отметила Алана в одном из своих ранних интервью .

"Я активно участвовала в бою, чтобы иметь возможность погибнуть. Это было словно пассивное самоубийство", – говорила спортсменка.

"Я боролась, стреляла, поднимала тяжести, отращивала бороду, ездила на Харлее, но это ничего не меняло. Я плакала по ночам", – подытожила Маклафлин

Как сообщал OBOZREVATEL , новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая в 2012 году официально сменила пол и перестала быть мужчиной, не смогла побороться за медали на Олимпиаде в Токио. Историческое выступление спортсменки завершилось ничем, так как она провалила все три попытки взять вес в толчке.