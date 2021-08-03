Историческое событие на Олимпиаде завершилось полным провалом. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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1,4 т.
Laurel Hubbard

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая в 2012 году официально сменила пол и перестала быть мужчиной, не смогла побороться за медали на Олимпиаде в Токио. Историческое выступление спортсменки завершилось ничем, так как она провалила все три попытки взять вес в толчке. В итоге по сумме подходов Хаббар осталась на последнем месте.

Лорел Хаббард ушла с помоста ни с чем

В весовой категории свыше 87 кг 43-летняя уроженка Окленда сперва попыталась выжать 120 кг.

Лорел Хаббард расстроена неудачей
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После неудачной попытки Хаббар подняла планку до 125, но взять этот вес оказалось ей не под силу. В итоговом протоколе Лорел получила отметку DNF – "Не финишировала".

Итоговый протокол

Победу добыла представительница Китая Ли Веньвень. 140 кг в рывке и 180 в толчке стали новыми олимпийскими рекордами. Общий результат в 320 также побил историческое олимпийское достижение. "Серебро" с показателем 283 кг у Сары Роблес (Великобритания). Бронзу взяла Ли Сонми из Южной Кореи (125 кг).

Тройка победительниц

Новозеландка впервые приняла участие в женских соревнованиях в 2017 году, завоевав серебряную медаль чемпионата мира.

Лорел Хаббард не взяла заявленный вес

В начале 2020 года Хаббар выиграла Кубок мира в Риме. Ее суммарный результат в толчке и рывке составил 270 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская тяжелоатлетка Ирина Деха неудачно выступила на Олимпийских играх-2020. 25-летняя харьковчанка не смогла взять вес в рывке, завершив Игры с нулевым результатом.

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