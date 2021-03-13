Непобедимый супертяж-гигант сенсационно проиграл брутальным нокаутом. Видео

Неизвестный доминиканский тяжеловес Алексис Гарсия (10-0, 6 КО) нанес сенсационное поражение 201-сантиметровому Эмрона Сэндсу из Флориды (11-1).

Поединок в Санто-Доминго завершился досрочно брутальным нокаутом.

Бой проходил в равной борьбе, где оба спортсмена обменивались мощными ударами и не уделяли особого внимания защите. Развязка наступила в 3-м раунде. 30-летний Гарсия несколькими джебами сперва потряс оппонента, а потом апперкотом отправил того в нокдаун.

26-летний Сэндс смог восстановится, однако его надолго не хватило. Доминиканец мощными боковым отправил непобедимого соперника на канвас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новозеландский супертяж Хеми Ахайо (17-0, 12 КО) добыл эффектную победу над соотечественником Джулиусом Ллойдом Лонгом (18-25-1, 14 КО).

45-летний Лонг значительно превосходил 30-летнего Хеми по антропометрическим данным, но это не спасло его от поражения.