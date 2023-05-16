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7-кратная чемпионка Украины объяснила свой отказ от украинского гражданства, упомянув Бахмут

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
2,1 т.
Мелания Тур

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Мелания Тур объяснила, что решение сменить гражданство на израильское, было принято ей лично. 18-летняя уроженка Павлограда отказалась выступать за сборную Украины.

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7-кратная чемпионка Украины объяснила свой отказ от украинского гражданства, упомянув Бахмут

Тур призналась, что родители полностью поддержали ее в этом поступке.

"Они, кстати, как и моя 3-летняя сестра находятся в 150 км от Бахмута и не покидали территорию Украины с начала полномасштабного вторжения", - цитирует Тур Tribuna.com.

7-кратная чемпионка Украины объяснила свой отказ от украинского гражданства, упомянув Бахмут

После того, как Мелания отсидит годовой карантин она сможет соревноваться под израильским флагом. Это наступит не раньше 12 мая 2024 года.

7-кратная чемпионка Украины объяснила свой отказ от украинского гражданства, упомянув Бахмут

В 2020 году на чемпионате Европы, который проходил в Киеве, Тур вместе с Полиной Карикой, Кариной Сидорак и групповичками Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Боднарчук и Дианой Баевой выиграла командный зачет.

7-кратная чемпионка Украины объяснила свой отказ от украинского гражданства, упомянув Бахмут

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