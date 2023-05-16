7-кратная чемпионка Украины объяснила свой отказ от украинского гражданства, упомянув Бахмут

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Мелания Тур объяснила, что решение сменить гражданство на израильское, было принято ей лично. 18-летняя уроженка Павлограда отказалась выступать за сборную Украины.

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Тур призналась, что родители полностью поддержали ее в этом поступке.

"Они, кстати, как и моя 3-летняя сестра находятся в 150 км от Бахмута и не покидали территорию Украины с начала полномасштабного вторжения", - цитирует Тур Tribuna.com.

После того, как Мелания отсидит годовой карантин она сможет соревноваться под израильским флагом. Это наступит не раньше 12 мая 2024 года.

В 2020 году на чемпионате Европы, который проходил в Киеве, Тур вместе с Полиной Карикой, Кариной Сидорак и групповичками Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Боднарчук и Дианой Баевой выиграла командный зачет.

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