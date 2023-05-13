Чемпионка Европы по художественной гимнастике Мелания Тур будет выступать за сборную Израиля. Как сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG) 18-летняя ужроженка Павлограда (Днепропетровская область) сменила украинское гражданство на израильское.

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Исполнительный комитет FIG уже внес соответствующие изменения в биографию атлетки. Под флагом Израиля наша бывшая соотечественница сможет выступать с 12 мая 2024 года.

Мелания является 5-кратноя чемпионкой Украины среди юниоров и двукратной чемпионкой Украины среди мастеров спорта.

В 2020 году на чемпионате Европы, который проходил в Киеве, Тур вместе с Полиной Карикой, Кариной Сидорак и групповичками Анастасией Возняк, Марией Высочанской, Мариолой Боднарчук и Дианой Баевой выиграла командный зачет.выиграла командный зачет.

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