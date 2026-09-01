7 идей, объясняющих будущее войны технологий: лучшие выпуски подкаста "Поколение МилТех" от BTN Foundation и ФТСУ

Как спортивный азарт киберсоревнований и гонок на дронах превращается в реальные оборонные технологии, почему киберсоревнования и FPV-гонки стали кузницей кадров для армии и каким будет будущее войны технологий. Об этих и многих других темах говорит ведущий Юрий Громовой с гостями подкаста "Поколение МилТех", который выходит при поддержке благотворительного фонда BTN Foundation.

Видео дня

За август на канале уже доступны новые подкасты, а мы собрали самые интересные мысли гостей обоих выпусков.

"Подкаст "Поколение МилТех" ценен тем, что дает слово людям, которые создают украинский MilTech прямо сейчас. Он показывает технологический спорт изнутри, с реальными задачами и историями. Чем больше таких разговоров выходит наружу, тем быстрее это сообщество растет и привлекает новых людей", – отмечают в BTN Foundation.

Эпизод 2. Гость – Евгений Владимиров, председатель Национального комитета по киберсоревнованиям Федерации технологического спорта Украины

Тейк 1. "Украине нужны киберарены так же, как и традиционные стадионы"

"В идеальном мире нам нужны киберарены, такие же массовые, как футбольные или баскетбольные площадки, которых по всей стране построено сотни. Это киберполигоны, куда может зайти любой – от азартного любителя до профессионала, – чтобы отточить навыки защиты и атаки. В мире такие киберполигоны уже являются основой цифровой безопасности государства. Мы должны строить их в Украине уже сейчас".

Главные истории дня

Тейк 2. "Технологический спорт – это высшая лига, где закаляется цифровой спецназ"

"Лекции и классические сертификаты не готовят к реальному бою. Именно технологический спорт и киберсоревнования в формате CTF дают то, чего нет в учебниках. Речь идет о стрессоустойчивости, скорости реакции и умении работать в команде во время реальной атаки. Это спортивный конвейер, который формирует кадровый резерв для обороны страны".

Тейк 3. "Киберсоревнования – это самый дешёвый полигон для тестирования оборонного ПО"

"Для разработчиков технологический спорт открывает уникальную возможность проверить свои инструменты в жестких, но контролируемых условиях. Провести соревнования и дать сотням мотивированных участников возможность взломать твое программное обеспечение гораздо дешевле и быстрее, чем выявлять те же ошибки уже во время вражеского удара по реальным сетям".

Тейк 4. "В кибервойне нет выходных. Нас спасают не меморандумы, а живой нетворк"

"Когда враг атакует наши энергосети или банки, бумажные меморандумы о сотрудничестве не работают. Работают горизонтальные связи. Главная ценность технологических турниров в том, что за соседними столами оказываются гражданский ИТ-специалист, военный и сотрудник службы безопасности банка. Они знакомятся благодаря спортивному азарту, а завтра одним звонком решают критическую проблему на фронте или в тылу".

Эпизод 3. Гость – Евгений, руководитель компании "Дефендер Динамикс"

Тейк 1. "Будущее – это когда пилоты из Киева или Львова соревнуются, кто лучше поразит цель на территории РФ"

"У меня есть желание, чтобы, сидя в относительной безопасности в Киеве или Львове, можно было проводить операции даже не на нуле, а на территории Российской Федерации. Чтобы искусственный интеллект сам находил цель, а мы просто соревновались между производителями и операторами, кто долетит и кто поразит".

Дубль 2. "FPV на скорости 200 км/ч – это наша "малая ПВО""

"Когда мы начали создавать FPV под так называемую "малую ПВО", где скорость аппарата составляет около 200 км/ч, пилоты сказали: "Какая оптика, какие бомбардировщики? Дайте нам эти маленькие FPV-шки, мы их просто будем гонять". Это взрывной драйв и совсем другой уровень охоты на воздушные цели".

Тейк 3. "Украинские инженеры живут в позитивном "пузыре бессонницы""

"У меня в телефоне есть несколько чатов с конструкторами. Идея пришла в 11 вечера, и до 3 часов ночи мы обсуждаем решение. Просыпаешься ночью и уже разрабатываешь идею. Это наш особый пузырь, где у всех горят глаза и где рождается украинский MilTech".

Проекты Федерации технологического спорта Украины ( ФТСУ) реализуются при поддержке благотворительного фонда BTN Foundation. Сотрудничество началось в 2026 году и с самого начала задумывалось как долгосрочное. Фонд и федерация будут совместно развивать технологический спорт, знакомить с ним новые сообщества и поддерживать проекты, сочетающие спортивное развитие с ценностями инклюзивности, добросовестности и равных возможностей.

Смотрите оба выпуска на YouTube-канале Федерации технологического спорта Украины: https://www.youtube.com/@fmtsu.