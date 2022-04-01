Первое для Украины "золото" чемпионата Европы по борьбе вырвала 22-летняя полтавчанка, пропустившая Олимпиаду. Видео

Елена Павлова
Другие виды спорта
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Первое для Украины 'золото' чемпионата Европы по борьбе вырвала 22-летняя полтавчанка, пропустившая Олимпиаду. Видео

Украинcкая борчиха Алина Грушина-Акобия выиграла чемпионат Европы-2022, который в эти дни проходит в Будапеште. 22-летняя спортсменка принесла третью медаль в копилку нашей женской сборной на венгерском Евро.

В финале чемпионата континента в категории до 57 кг Алина на характере одолела бронзового призера Олимпиады-2020 Эвелину Николову из Болгарии – 6:2.

Отметим, что ранее Грушина-Акобия была чемпионкой Европы среди молодежи, а на взрослых первенствах континента брала "серебро" и "бронзу".

Алина Грушина-Акобия с флагом Украины.
Видео дня
Алина Грушина-Акобия стала чемпионкой Европы.
Алина Грушина-Акобия была лучшей в Европе среди молодежи.

Олимпийские игры-2020 Алина вынуждена была пропустить из-за травмы, что стало для нее огромным разочарованием. Но борчиха восстановилась и отлично подготовилась к Европе в Будапеште, вырвав первое "золото" турнира для Украины.

Алина Грушина-Акобия .
Борчиха Алина Грушина-Акобия.

Для нашей сборной Грушиной-Акобии – это уже третья награда на чемпионате Европы-2022. Александра Хоменец завоевала "серебро" в категории до 55 кг, отдав победу уже на последних секундах финальной схватки. А чемпионка Европы-2021 Алла Белинская в этот раз взяла бронзовую награду в весе до 68 кг.

Алина Грушина-Акобия и сборная Украины по борьбе.

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