Беленюк показал, что принес "русский мир" в Киев. Фото и видео

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк приехал на Дорогожичи, чтобы показать, как выглядит разрушенный СК "Авангард", в который попала баллистическая ракета российских оккупантов. Беленюк признался, что в этом киевскому зале он 20 лет назад начинал свою баскетбольную карьеру, параллельно занимаясь и вольной борьбой.

У себя на странице в Facebook Жан снял небольшое видео, на котором видно, что на втором этаже полностью выбиты стекла, а кое-где пострадали и металлопластиковые конструкции. На первом этаже выгорел спортивный магазин.

"Поскольку я вхожу в комитет по развитию молодежи и спорта, я хочу показать, как русский мир отображается на развитии спортивной инфраструктуры в нашей стране", – сказал Беленюк.

Видео дня

Дальше наш депутат обратил внимание на разрушенное авто, которое также пострадало от обстрела.

"Можете посмотреть на эту машину – это развитие автопрома с приходом русского мира", – с грустным сарказмом сказал Беленюк.

"Вот так выглядит зал с приходом русского мира. На втором этаже, где занимались дети, все разрушено. Вот к чему приводит "русский мир", – отметил депутат.

Кроме того Жан встретил корреспондентов международного информационного агентства, рассказал о преступлениях на территории нашего государства, и попросил еще большей поддержки для нас и закрыть небо над Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта Россия выпустила ракеты по мемориальному комплексу "Бабий Яр" и телевизионной вышке.

26 февраля, российские оккупанты при обстреле Киева попали в 24-этажный дом по адресу ул. Лобановского, 6а. "Свеча" расположена почти на самой Севастопольской площади, в Соломенском районе. В результате попадания ракеты разрушений получили 5 этажей – с 17 по 24.

Позже мэр столицы Виталий Кличко обнародовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент попадания снаряда в здание.

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі obozrevatel. Не ведіться на фейки!