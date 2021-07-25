21-летняя украинская чемпионка Европы победила рак, но завершила карьеру

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк вылечилась от рабдомиосаркомы. Уроженка Ужгорода получила в немецкой клинике несколько курсов химиотерапии.

Это опухоль, развивающаяся из эмбриональных мезенхимальных клеток, которые потенциально могут дифференцироваться в клетки скелетных мышц. Она может возникать из практически любого типа мышечной ткани в любом месте.

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По словам спортсменки врачи подтвердили факт того, что она здорова.

"На данный момент, мой организм чист. Сказать, что я была очень рада, это ничего не сказать! В тот момент не смотря на своё состояние, я ощутила истинное счастье", – написала девушка в Instagram.

Только пройдя через весь этот ад, Валерия поняла и переосмыслила очень многое.

"Я хочу попросить вас, живите и цените каждый прожитый день. Наслаждайтесь своей жизнью сейчас, ведь мы никогда не знаем, что будет завтра", – отметила украинка.

Юзьвяк поблагодарила каждого, кто ее поддерживал в этой борьбе.

"Неважно чем: финансами, репостами или словами! Не знаю, как бы я без вас справлялась с этим... Поверьте, я читаю каждое sms и комментарий! Для меня это очень важно! Я благодарна Богу, что дал мне шанс жить", – разоткровенничала гимнастка.

Валерия отметила, что больше не будет выступать.

"Думаю мне не нужно вам объяснять причину по которой было принято это решение. Обидно , что так случилось совсем незадолго до воплощения моей заветной мечты, но с приходом таких новостей мир переворачивается с ног на голову и твои мечты и цели кардинально меняются", – подытожила Юзьвяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, рабдомиосаркома у Валерии была диагностирована в феврале. С тех пор спортсменка занималась лечением в Германии.