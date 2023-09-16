13-кратную чемпионку Литвы настигла карма за любовь к России

13-кратных чемпионов Литвы по фигурному катанию Маргариту Дробязко и ее мужа Повиласа Ванагаса не пустят на чемпионат Европы 2024 года в Каунасе, сообщает respublika.lt со ссылкой на главу Федерации конькобежного спорта (ФКС) Литвы Витаутаса Ясутиса. 51-летняя Дробязко накануне была лишена гражданства Литвы за участие в ледовых шоу предательницы Украины Татьяны Навки.

У бронзовой призерки чемпионата мира ранее также отобрали все государственные награды из-за поддержки жены Дмитрия Пескова.

"Никто не может отрицать вклад нашей лучшей пары всех времен в этот вид спорта. Очень жаль, что они сейчас не смогут приехать на чемпионат. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати", - сказал Ясутис на пресс-конференции, организованной Сеймом в пятницу.

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"Я не судья и тем более не моральный судья. Федерация очень четко выразила свою позицию. В вопросе Украины нет никакой двусмысленности, нет никакой двусмысленности в оценках действий нашей прошлой пары", - отметил глава ФКС.

По словам Ясутиса, к участию в чемпионате не были допущены и другие спортсмены из России и Белоруссии.

"Международный союз конькобежцев принял решение, принятое несколько месяцев назад, что ни россиян, ни белорусов по крайней мере в этом сезоне не будет", – добавил глава Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала литовцев больными людьми из-за лишения Маргариты Дробязко гражданства.

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