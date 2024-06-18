Из-за флагов России и провокаций на Евро-2024 Сербия попала под следствие

УЕФА начал дисциплинарное разбирательство против Сербского футбольного союза из-за поведения болельщиков сборной в поединке первого тура Евро-2024 против Англии, который балканцы проиграли со счетом 0:1. Сербы успели подраться, оскорбить соседнее государство и побрататься с российскими террористами.

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Основание для расследования стали обвинения в том, что во время матча с британцами сербские фанаты бросали на поле посторонние предметы и распространяли провокационные лозунги, "не подходящие для спортивного мероприятия".

Кроме того, инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет расследование в связи с предполагаемым дискриминационным поведением сербских болельщиков.

Жалобу подала Футбольная федерация Косова, независимость которого не признает Сербия. Косово утверждает, что болельщики соседской страны распространяли "политические, шовинистические и расистские послания". Известно, что во время встречи с Англией сербские фаны кричали: "Косово – сердце Сербии".

Также, согласно правилам УЕФА, кроме флага собственной страны на стадион нельзя проносить другие. Однако сербы же пронесли стяг с картой, где Косово в составе "старшего балканского брата" и на котором было написано "Не сдадимся".

Кроме этого, на арене в Гельзенкирхене хватало тряпок РФ, которые явно пронесли не англичане.

Также сообщалось, что перед тем же матчем с британцами немецкая полиция задержала семерых сербских болельщиков за драку с англичанами. Одного из задержанных обвинили в нанесении опасных телесных повреждений.

Ранее на Евро-2024 запретили флаг РФ. Организаторы главной фан-зоны чемпионата Европы по футболу в Берлине наложили запрет на российские, израильские и палестинские флаги. В немецкой столице, которая примет шесть матчей турнира, включая финал, настаивают на том, что болельщики не имеют права устраивать на площадках первенства митинги.

Но уже в первом поединке турнира его организаторы не справились со своими обязанностями. Уже на открытии Евро-2024 вывесили флаги России. Во время матча Германии и Шотландии (5:1) некоторым болельщикам дали вывесить на арене флаги российского террористического государства, хотя его команда отстранена от международных турниров из-за войны РФ против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сборная Англии наказала "лучших друзей России" на Евро-2024.

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