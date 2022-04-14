Заслуженный мастер спорта Леонид Буряк эксклюзивно для OBOZREVATEL рассуждает о подготовке нашей сборной к июньскому испытанию.

- Согласитесь, приятно, что в это тяжелое для нашей страны время, время ужасной войны с русскими захватчиками, на табло лучших стадионов Европы рядом со словами "Stop War!" высвечиваются названия наших ведущих клубов – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Гранды футбольной Украины начали серию благотворительных матчей по городам Европы. Все средства от проданных билетов пойдут на помощь нашим славным Вооруженным силам, а также нашим соотечественникам, пострадавшим от войны с агрессором. "Шахтер" уже сыграл с греческим "Олимпиакосом" (0:1), впереди игры с польской "Лехией", турецким "Фенербахче" и хорватским "Хайдуком". "Динамо" стартовало в своем благотворительном турне поединком против польской "Легии" (3:1), в планах спарринги с турецким "Галатасараем", дортмундской "Боруссией", хорватским "Динамо". Не исключено, что какие-то спарринги добавятся, какие-то, наоборот, сорвутся. Но главное, что у наших ведущих футболистов будет игровая практика. Надеемся мы и на наших ребят, выступающих в зарубежных клубах. К сожалению, не все из них по различным причинам попадают в составы своих команд.

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Игровая практика, которую ничем не заменить, нужна как воздух. И сборную Украины уже в начале июня ожидает гостевой матч за право выступить в финальном турнире чемпионата мира в Катаре. Соперник у наших ребят очень серьезный – сборная Шотландии, в составе которой выступают игроки ведущих клубов Европы. Среди них – Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Киран Тирни ("Арсенал"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед") и т.д. Нет сомнений, что к домашней игре против Украины шотландцы подойдут в полной боевой готовности. Победитель же этой встречи сразится в решающем раунде квалификации со сборной Уэльса, которая благодаря дублю звездного Гарета Бэйла обыграла Австрию (2:1). Основу уэльсцев также составляют футболисты, представляющие в основном английскую премьер-лигу.

Большое спасибо президентам "Динамо" Игорю Суркису и "Шахтера" Ринату Ахметову, ведь обеспечение команд в подобных турне – перелеты, проживание, питание – требует немалых затрат, которые не отпугнули их в такое нелегкое время. Спасибо и тем, кто помог в организации этих матчей – а дело это непростое. Также навстречу Украине пошел и Европейский футбольный союз (УЕФА).

Все это делается для того, чтобы к игре со сборной Шотландии главная команда нашей страны, в которую вольются и представители зарубежных клубов, подошла в хорошей готовности. Для нас уже успех, что мы добились права участвовать в плей-офф, и теперь нам надо сделать все от себя зависящее, чтобы в конце года выступить в Катаре. И доказать всем, что Украина – страна футбольная.

Ровесники наших футболистов с оружием в руках сражаются на передовой против русских оккупантов, рискуя жизнью, уничтожают армию агрессора. Игроки же делают все, чтобы в нашей итоговой победе был и их вклад. На их футболках слова "Stop War", на трибунах во время матчей в руках наших соотечественников-беженцев развеваются украинские флаги, с неприкрытой симпатией к нашим ребятам относятся и местные болельщики, скандируя "Украина, Украина". А когда болельщики с футболистами едины – они непобедимы. Слава Украине!