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"Боровся за независимое украинское государство": почему на Мазепу наложили анафему и как Усик "подогрел" интерес к его фигуре

Катя Поплюйко
Общество
2 минуты
462
'Боровся за независимое украинское государство': почему на Мазепу наложили анафему и как Усик 'подогрел' интерес к его фигуре

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы над Тайсоном Фьюри поднял уникальную саблю гетмана Ивана Мазепы. Этот символический жест напоминает миру о выдающемся гетмане, который еще 300 лет назад отстаивал свободу Украины и на которого Русская православная церковь наложила неканоническую анафему.

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"Боровся за независимое украинское государство": почему на Мазепу наложили анафему и как Усик "подогрел" интерес к его фигуре

OBOZ.UA собрал информацию об исторических фактах анафемы Мазепы и неприязни России к нему. Украинский гетман долгое время боролся за независимое украинское государство, чтобы этому помешать, на него наложили анафему.

Сам процесс состоялся 12 ноября 1708 г. в Троицкой соборной церкви Глухова.

Анафема или анатема – в христианстве отлучение еретиков или непокаянных грешников от церкви с объявлением пожизненного проклятия.

Как утверждал Митрополит Димитрий (Рудюк), такие действия, совершенные в отношении Мазепы, ударили в самое сердце украинской нации. Анафема на гетмана Ивана Мазепу, будучи несправедливой, богохульной и позорной, не могла долго существовать.

"Боровся за независимое украинское государство": почему на Мазепу наложили анафему и как Усик "подогрел" интерес к его фигуре

Особый подвох в этом акте заключался в том, что последний правитель Московского царства Петр I наложил анафему руками самих украинцев, причем ближайших духовных соратников и собратьев гетмана. Это сделали украинские иерархи того времени: Киевский митрополит Иоасаф Кроковский, Черниговский архиепископ Иоанн Максимович, Переяславский епископ Захарий Корнилович, а также митрополит Рязанский Стефан Яворский, украинец по происхождению. Все они когда-то были верными союзниками Мазепы и в душе тайно оставались его сторонниками, осуждая произвол Петра I.

"Боровся за независимое украинское государство": почему на Мазепу наложили анафему и как Усик "подогрел" интерес к его фигуре

Анафема на гетмана Ивана Мазепу потеряла свое значение после того, как российская имперская власть достигла своих целей. Автономистические стремления украинской казацкой старшины были подавлены, Запорожская Сечь уничтожена, а Украина окончательно превращена в колониальный придаток Российской империи.

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата неоднократно объявляла об отмене анафемы на гетмана Ивана Мазепу. Это произошло в 1993 году, в День Независимости, в стенах Святой Софии.

Фигура гетмана Мазепы имеет огромное значение для современного создания государства, ведь он был настоящим государственником и глубоко осознавал важность единства украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO стал Александр Усик, повторно победивший британца Тайсона Фьюри и защитивший свои титулы. Седьмой поединок украинца в сверхтяжелом весе завершился победой по очкам.

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