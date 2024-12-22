'Боровся за независимое украинское государство': почему на Мазепу наложили анафему и как Усик 'подогрел' интерес к его фигуре

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы над Тайсоном Фьюри поднял уникальную саблю гетмана Ивана Мазепы. Этот символический жест напоминает миру о выдающемся гетмане, который еще 300 лет назад отстаивал свободу Украины и на которого Русская православная церковь наложила неканоническую анафему.

Видео дня

OBOZ.UA собрал информацию об исторических фактах анафемы Мазепы и неприязни России к нему. Украинский гетман долгое время боролся за независимое украинское государство, чтобы этому помешать, на него наложили анафему.

Сам процесс состоялся 12 ноября 1708 г. в Троицкой соборной церкви Глухова.

Анафема или анатема – в христианстве отлучение еретиков или непокаянных грешников от церкви с объявлением пожизненного проклятия.

Как утверждал Митрополит Димитрий (Рудюк), такие действия, совершенные в отношении Мазепы, ударили в самое сердце украинской нации. Анафема на гетмана Ивана Мазепу, будучи несправедливой, богохульной и позорной, не могла долго существовать.

Особый подвох в этом акте заключался в том, что последний правитель Московского царства Петр I наложил анафему руками самих украинцев, причем ближайших духовных соратников и собратьев гетмана. Это сделали украинские иерархи того времени: Киевский митрополит Иоасаф Кроковский, Черниговский архиепископ Иоанн Максимович, Переяславский епископ Захарий Корнилович, а также митрополит Рязанский Стефан Яворский, украинец по происхождению. Все они когда-то были верными союзниками Мазепы и в душе тайно оставались его сторонниками, осуждая произвол Петра I.

Анафема на гетмана Ивана Мазепу потеряла свое значение после того, как российская имперская власть достигла своих целей. Автономистические стремления украинской казацкой старшины были подавлены, Запорожская Сечь уничтожена, а Украина окончательно превращена в колониальный придаток Российской империи.

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата неоднократно объявляла об отмене анафемы на гетмана Ивана Мазепу. Это произошло в 1993 году, в День Независимости, в стенах Святой Софии.

Фигура гетмана Мазепы имеет огромное значение для современного создания государства, ведь он был настоящим государственником и глубоко осознавал важность единства украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO стал Александр Усик, повторно победивший британца Тайсона Фьюри и защитивший свои титулы. Седьмой поединок украинца в сверхтяжелом весе завершился победой по очкам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!