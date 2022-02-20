Появилось видео, что творилось в раздевалке сборной Финляндии после победы над ОКР в хоккейном финале Олимпиады-2022

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Сборная Финляндии по хоккею после победы в финале Олимпийских игр-2022 устроила настоящую вакханалию в раздевалке. Спортсмены и тренеры не смогли сдержать эмоций, организовав полуголые танцы с обливанием шампанским.

Досталось и главному тренеру суоми Юкке Ялонену, и его помощникам. Наставника облили сперва водой в душе, а затем игристым напитком.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вместе с хоккеистами также пережить эти позитивные эмоции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, финал олимпийского турнира по хоккею в Пекине между ОКР и Финляндией завершился со счетом 1:2.

Для финнов эта золотая медаль стала первой в истории. До китайской Олимпиады-2022 года, финны никогда не выигрывали золотые медали Игр.

В активе сборной Финляндии две серебряные медали: в Калгари-1988 и 2006 года в итальянском Турине, а также четыре "бронзы": 1994, 1998, 2010 и 2014 годов.

Отметим, что форвард сборной ОКР по хоккею Антон Слепышев эмоционально отреагировал на поражение в финале Олимпийских игр-2022. 27-летний уроженец Пензы оскорбил своих критиков.

Для россиян это стало шестым поражением в истории противостояния с командой Финляндии. Всего сборные пересекались на Олимпийских играх восемь раз.

На групповом этапе ОИ-2022 ОКР проиграла только один матч – Чехам в овертайме (5:6). Подопечные Алексея Жамнова вышли в плей-офф с первого места где победили Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Финляндия дошла до финала без поражений, выиграв в плей-офф у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).